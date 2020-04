Coronavirus, l'esibizione di Florence Welch in quarantena per medici e infermieri. Guarda qui “Light of Love”

Settimana scorsa i Florence and The Machine hanno pubblicato una bellissima canzone inedita scritta originariamente per l'album High as Hope del 2018. "Light of Love", il nuovo singolo, è stata pubblicata dalla band inglese per regalare una fiamma di luce e speranza per tutti i fan che in questo momento si trovano in casa o in difficoltà a causa del coronavirus. Per regalare un ulteriore attimo di ottima musica e vicinanza a tutti i suoi fan, Florence Welch ha voluto cantare la canzone in casa durante la sua quarantena e condividere il video dell'esibizione sul suo profilo Instagram.

Con la pubblicazione di "Light Of Love", Florence Welch ha annunciato che tutti i proventi e i guadagni derivati dalla vendita e dagli streaming della canzone andranno in beneficenza alla Intensive Care Society, organizzazione che supporta medici, infermieri e altri professionisti sanitari che lavorano in prima linea contro la diffusione del coronavirus.