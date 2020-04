Coronavirus: Eddie Vedder, Paul McCartney e Bille Joe Armstrong in concerto per beneficenza dalle loro case. Guarda i video

Uno dei più grandi eventi benefici concepiti finora durante la pandemia da coronavirus è stato il Global Citizen "One World: Together at Home" che si è svolto sabato sera (18 aprile) in streaming e ritrasmesso in diretta su centinaia di emittenti televisive in tutto il mondo. L'obiettivo era quello di quello di raccogliere fondi da destinare all'Organizzazione Mondiale della Sanità per contrastare la diffusione del coronavirus e aiutare medici, infermieri, personale sanitario e tutti coloro che in questo terribile momento si trovano in difficoltà sanitarie ed economiche.

Tra i vari performer in cartellone anche il mondo del rock è stato rappresentato da star di primissimo livello come Eddie Vedder dei Pearl Jam, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Sir Paul McCartney e The Rolling Stones.

McCartney è stato tra i primi ad esibirsi durante la serata, esprimendo la sua gratitudine per essere stato coinvolto in questa manifestazione che celebra gli operatori sanitari di tutto il mondo. "Facciamo sapere ai nostri leader che abbiamo bisogno di loro per rafforzare i sistemi di assistenza sanitaria in tutto il mondo in modo che una crisi come questa non si ripeta più", ha dichiarato McCartney, prima di dedicare un pensiero a sua madre Mary, che era un'ostetrica e un'infermiera.

Guarda l'esibizione di "Lady Madonna":

Eddie Vedder è stato il secondo esponente del rock ad esibirsi durante la serata. Il leader dei Pearl Jam è apparso seduto davanti ad un organo illuminato da alcune candele, una delle immagini più suggestive di tutto il festival. Vedder ha interpretato una versione davvero intima e toccante di "River Cross", brano estratto dall'ultimo album della band Gigaton. Il suono cupo dell'organo, la stanza illuminata dalle candele e la voce così graffiante Vedder hanno sicuramente avuto un forte impatto su tutti.

Guarda l'esibizione di River Cross di Eddie Vedder per "One World: Together at Home"

Billie Joe Armstrong dei Green Day si era già esibito in precedenza in streaming per l'evento benefico online organizzato da Elton John, interpretando "Boulevard of Broken Dreams". Questa volta, attingendo sempre dal materiale di American Idiot, ha reinterpretato una versione intima e quanto mai appropriata di "Wake Me Up When September Ends".

Guarda l'esibizione di Billie Joe Armstrong per il Global Citizen "One World: Together at Home"