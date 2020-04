Coronavirus, Banksy: "Mia moglie odia quando lavoro da casa". Guarda le immagini dell'ultimo lavoro dell'artista inglese

Banksy, il leggendario artista inglese del quale non si conosce la reale identità, vera è propria rockstar della street-art e protagonista di installazioni sensazionali, per lo più all'aperto, sui muri delle città di tutto il mondo ha voluto ribadire, a modo suo, il concetto dello stare in casa durante questo periodo di quarantena obblgatoria e di distanziamento sociale. L'artista ha pubblicato sul suo profilo Instagram l'immagine di un suo lavoro con la nota: "My wife hates it when I work from home", "Mia moglie odia quando lavoro da casa" ribadendo così l'importanza, per tutti, di rimanere a casa.





Visualizza questo post su Instagram . . My wife hates it when I work from home. Un post condiviso da Banksy (@banksy) in data: 15 Apr 2020 alle ore 10:45 PDT