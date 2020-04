Coronavirus, Peter Gabriel pubblica due film completi dello storico live a Verona e lancia una raccolta fondi per l’Italia

Come tante altre star della musica, anche Peter Gabriel ha deciso di dare il suo contributo per aiutare come possibile le popolazioni più duramente colpite dal Coronavirus. L’ex Genesis, in particolare, intende aiutare l’Italia: per farlo ha lanciato una raccolta fondi rendendo disponibili in streaming due suoi film-documentario storici, ovvero Scratch My Back e Taking the Pulse – Live in Verona.

I due live sono visibili sul canale Vimeo dell’etichetta discografica Real World: entrambi sono stati girati in occasione dello show che Peter Gabriel tenne a Verona il 26 settembre del 2010, una delle date del suo tour promozionale del disco Scratch My Back, un album di cover realizzate insieme a un’orchestra. Le donazioni raccolte tramite l’iniziativa dell’artista saranno interamente devolute alla Protezione Civile e alla Croce Rossa Italiana.

Peter Gabriel è da sempre molto affezionato all’Italia, ecco perché ha deciso di aiutarla: “Amo questo Paese da quasi 50 anni – ha detto, come riporta Rolling Stone, in una vecchia intervista dei Genesis – amo la gente, la cultura, il cibo, la storia e la Sardegna. L’Italia ci ha offerto lavoro quando non ce n’era, soprattutto durante le estati degli anni ’70. Riuscivamo sempre a organizzare dei concerti e alcune tra le migliori e più caotiche esperienze in tour le abbiamo vissute proprio viaggiando su e giù per l’Italia, dalle discoteche in spiaggia fino ai campi da calcio in montagna”.

A girare questi documentari sul live a Verona del 2010 è stata la figlia di Peter Gabriel, Anna, con l’aiuto del regista Andrew Gaston. Come ha raccontato in seguito, quel giorno il musicista non era al massimo delle condizioni fisiche in quanto si stava ancora riprendendo da un raffreddore; nonostante questo, si raccomandò con il suo staff di dare il massimo per rendere quella serata “molto speciale” e così è stato. “I film realizzati da Anna non hanno raggiunto una fetta di pubblico molto ampia – ha spiegato l’artista – adesso tante persone sono in quarantena a casa e così abbiamo pensato di rendere questi documentari disponibili per tutti coloro che sono interessati a vederli”.

Guarda qui i due film sullo storico concerto all'Arena di Verona: