Come David Bowie si prese cura del figlio di Marc Bolan. La storia di una grande amicizia

Quando, il 16 settembre del 1977, Marc Bolan dei T-Rex morì a Londra a seguito di un incidente d'auto, il mondo del rock cadde in lutto. Alla guida del veicolo, accanto a lui, c'era la sua allora fidanzata, Gloria Jones. La donna perse il controllo dell’auto (una Mini 1275 GT) in Queen’s Ride, nei pressi di Gipsy Lane, andando a sbattere contro un albero. L’impatto spinse Bolan fuori dalla vettura, causandogli ferite mortali, mentre la Jones ne uscì illesa. Quella sera il figlio della coppia, Rolan (2 anni), era a casa dei nonni. Lo stesso Rolan in una intervista rilasciata negli anni al Daily Mail raccontò: "I miei genitori amavano portarmi ovunque con loro, ma quella sera mi lasciarono con i nonni per andare a cena fuori. Se fossi stato con loro, non sarei sopravvissuto".

La scomparsa improvvisa di Bolan non poteva arrivare in un momento peggiore: il cantante era appena uscito dal tunnel della dipendenza da sostanze stupefacenti. Ed era stato il suo miglior amico, David Bowie, ad aiutarlo a ricominciare a prendere la vita di nuovo sul serio.

La battaglia legale per il patrimonio di Bolan, all’epoca ancora legalmente unito alla sua ex moglie, June Child, rese Rolan e la Jones indigenti: "Mia madre passò da uno stile di vita milionario alla povertà. Ci trasferimmo a Los Angeles e le cose diventarono molto difficili". A questo punto intervenne David Bowie, padrino di Rolan, che decise di prendere in mano la situazione.

Rolan ha così commentato il sostegno del Duca Bianco: "La generosità di David ci aiutò a sopravvivere... Non si trattò solo dell'aiuto finanziario. Si tenne regolarmente in contatto telefonico con noi e le sue prime e ultime parole erano sempre ‘Non esitate a dirmi se c'è qualcos’altro che posso fare’. Scrollava le spalle davanti ai nostri ringraziamenti, dicendo che era il minimo che potesse fare per la famiglia di un buon amico".

Bowie continuò a supportare finanziariamente la famiglia dell’amico fino al 1994, anno in cui morì anche June Child e Rolan ricevette così il patrimonio del padre.