10 aprile 1970: la storia di quando Paul McCartney lasciò i Beatles

Il 10 aprile 1970 Paul McCartney annunciò al mondo di non far più parte dei Beatles. Uno shock per tutti… tranne forse che per John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. In realtà il primo a provare di lasciare la band fu George Harrison nel 1968, poi persuaso a rimanere. Nell’autunno dell’anno dopo, John Lennon uscì di fatto di scena ma non prima di stipulare un patto di silenzio tra i Fab Four per il loro pubblico, che permise la pubblicazione dell'album Abbey Road nel settembre del 1969 e la continuazione di altri lavori in corso ma i quattro Beatles erano ormai distanti tra di loro. Il rapporto conflittuale tra Paul e John, la necessità di maggior spazio di George Harrison e le questioni legali, dopo la morte dello storico impresario Brian Epstein, la fecero da padrone.

Il White Album, uscito nel novembre 1968 era già il lavoro di quattro menti creative distinte e lontane tra loro. Il sodalizio nella scrittura dei testi, con il desiderio di Lennon di una maggiore sperimentazione e quello di McCartney con la sua propensione verso il pop, era diventato impraticabile.

Quindi toccò a Paul dare un taglio netto nella primavera del 1970. Gli altri tre gli avevano chiesto di ritardare l'uscita del suo omonimo album di debutto da solista, per evitare la sovrapposizione con Let It Be. Tuttavia, McCartney rilasciò delle dichiarazioni chiare sul futuro dei Beatles che finirono sulla prima pagina del Daily Mirror di venerdì 10 aprile 1970: "Paul lascia i Beatles”. Una notizia che fece il giro del mondo. I Beatles non esistevano più.

L’addetto stampa della band, Derek Taylor, spiegò: “Non vorrebbero dividersi, ma la spaccatura attuale sembra essere frutto della loro crescita dal momento che hanno ormai stili diversi”. La fine della band rappresentò il fallimento del sogno di un'intera generazione. CBS News, al momento dell’abbandono di McCartney nel 1970, commentò la scissione dei Beatles come “un evento così importante che gli storici potrebbero un giorno vederlo come la pietra miliare nel declino dell'Impero britannico”.