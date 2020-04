Gli Strokes hanno lanciano una serie di show in streaming per i fan in quarantena. Guarda il video

Non potendo promuovere il loro nuovo album The New Abnormal, in uscita il 10 aprile, con interviste e ospitate televisive, gli Strokes hanno deciso di intrattenere i fan con un vero e proprio show radiofonico online. Il titolo è tutto un programma: Five guys talking about things they know nothing about.

La band ha già registrato la prima puntata della serie tramite Zoom: in 17 minuti, Juan Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr, Nikolai Fraiture e Fabrizio Moretti hanno intrattenuto il pubblico divertendosi un mondo con battute divertenti e scherzi tra di loro.

I ragazzi hanno affrontato vari argomenti: hanno raccontato, ad esempio, di quando il fondatore di Rolling Stone, Jann Wenner, diede uno schiaffo a Moretti per essere arrivato tardi a un’intervista; Hammond, invece, ha rivelato che tempo fa ebbe l’idea di una serie di interviste in macchina, molto prima di Carpool Karaoke e altri programmi di questo genere.

Alla fine Casablancas ha anticipato che il prossimo episodio dello show online tratterà del nuovo disco e di sicuro sarà seguitissimo dai fan, che potranno vedere un’altra volta i loro beniamini in questa veste insolita e divertente.