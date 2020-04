Coronavirus, i Radiohead trasmetteranno i loro concerti più belli gratis in streaming per i fan in quarantena. Ecco quando

Sono sempre di più le rock band che in questi giorni stanno pubblicando e condividendo i loro storici concerti online con tutti i propri fan costretti in casa a causa dell'emergenza coronavirus. Dopo i Metallica e i Megadeth anche i Radiohead hanno deciso di pubblicare in diretta streaming su YouTube le loro storiche esibizioni live integrali fino alla fine della quarantena.

È quanto è stato dichiarato dalla band stessa con un messaggio sui principali canali social. La formazione guidata da Thom Yorke, per incoraggiare i fan a rimanere a casa durante questa pandemia globale, nelle prossime settimane pubblicherà diversi show integrali, almeno fino alla fine della quarantena forzata.

Questa sera alle 23 la band pubblicherà il primo concerto integrale. Si tratta di Live From a Tent, registrato a Dublino nell'ottobre del 2000. Il concerto fa parte del tour di Kid A, e la setlist comprendeva 23 brani tra cui "Optimistic", "Morning Bell", "The National Anthem" e "In Limbo", oltre a "Perly*" da "Paranoid Android". Il filmato del concerto è stato diretto da Dilly Gent e curato da Quin Williams.

"Ora che non hai altra scelta che passare una serata per forza tranquilla, possiamo avere la tua attenzione su questi show? Ne pubblicheremo uno alla settimana fino a quando le restrizioni a causa dalla situazione attuale non saranno alleggerite o finché non finiremo gli spettacoli. Quale sarà il primo? Nessuno lo sa..."

Segui qui il Live From a Tent, registrato a Dublino nell'ottobre del 2000: