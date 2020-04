Michael Stipe si esibisce in streaming per i fan in quarantena col nuovo singolo No Time For Love Like Now

Ai tempi del Coronavirus le rockstar si esibiscono online: Michael Stipe, ad esempio, ha scelto di presentare il suo nuovo singolo solista dal titolo No Time For Love Like Now durante il Late Show online presentato da Stephen Colbert.

L’esibizione dell’ex frontman dei R.E.M. è stata molto particolare e molto emozionante: senza alcuna band ad accompagnarlo, Michael ha semplicemente cantato seduto davanti alla videocamera, indossando un maglione verde in tinta con le pareti della stanza della sua casa, la stessa dove qualche giorno fa ha presentato il brano per la prima volta sui social. Questa volta, però, il cantante ha scelto uno scenario monocromatico che riesce a trasmettere calma e pace, mentre lui interpreta la meravigliosa canzone, guardando direttamente nella videocamera, oppure cantando ad occhi chiusi in alcuni momenti.

No Time For Love Like Now è stata composta insieme ad Aaron Dessner per il progetto Big Red Machine. Di recente Michael Stipe ha pubblicato due brani da solista Your Capricious Soul e Drive To The Ocean. L’artista ha dichiarato di avere altre 18 nuove canzoni pronte per la pubblicazione e la speranza dei fan è di poterle ascoltare presto.