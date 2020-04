Coronavirus, Machine Gun Kelly e Yungblud registrano "Champagne Supernova" degli Oasis dalla loro quarantena. Ascoltala qui

Il distanziamento sociale e le misure di contenimento a causa dl coronavirus stanno costringendo anche le rock star a rimanere nelle loro abitazioni. Ma questa limitazione non sta certo smorzando la creatività. Se Billie Joe Armstrong dei Green Day ha promesso una canzone nuova a settimana, e Dave Grohl ha iniziato a scrivere un libro su instagram, Machine Gun Kelly e Yunglblud hanno deciso di reinterpretare alcune canzoni, rigorosamente a distanza nelle loro case.

Settimana scorsa l'attore di The Dirt aveva unito virtualmente le forze con Travis Barker dei Blink-182 per registrare a distanza la cover di Misery Business dei Paramore. Questa settimana invece il rinnovato sodalizio artistico con Yunglblud ha portato alla reinterpretazione di un vero inno degli anni '90, Champagne Supernova degli Oasis.

Questa non è la prima volta che i due collaborano musicalmente. L'anno scorso, assieme sempre a Travis Barker, hanno pubblicato il singolo "I Think I'm Okay".