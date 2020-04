Nick Cave & The Bad Seeds: i concerti saranno recuperati il 20 e 31 maggio 2021. Nuova location per Roma. Tutte le info

A seguito delle disposizioni in atto per contrastare la diffusione del coronavirus i concerti Nick Cave & The Bad Seeds rinviati saranno recuperati nel 2021.

I due concerti italiani del tour si terranno i prossimi 20 maggio 2021 a Milano (Medionanum Forum) e il 31 maggio a Roma nella NUOVA LOCATION del Palazzo dello Sport (al posto della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica)

I biglietti per gli spettacoli di Giugno 2020 rimarranno validi per Maggio 2021.

I biglietti per entrambi gli spettacoli saranno in vendita a partire da Venerdì 10 Aprile alle 10 sul circuito Ticketone.

TUTTE LE INFO UTILI IN SEGUITO AL CAMBIO DI LOCATION DELLA DATA DI ROMA 31 MAGGIO 2021:

Il concerto di Roma si terrà al Palazzo dello Sport anziché come previsto alla Cavea Auditorium a seguito dell’indisponibilità di quest’ultima. Gli spettatori del concerto di Roma verranno ricollocati al Palazzo dello Sport nella stessa categoria di prezzo prevista per la Cavea Auditorium.

I possessori di biglietto per Roma dovranno seguire le istruzioni presenti alla pagina:

https://www.dalessandroegalli.com/events/628/nick-cave-the-bad-seeds