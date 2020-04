Coronavirus Rhapsody, la parodia del brano dei Queen spopola online. Ascoltala qui

“Is this a fever? Is this just allergies? Cought in a lockdown, no escape from family” (“È febbre? O è solo allergia? Chiusi in quarantena, senza alcuna via di fuga dalla famiglia”): così inizia Coronavirus Rhapsody, la parodia del celeberrimo brano dei Queen che è stato riadattato ai nostri tempi, per raccontare in chiave ironica (ma non troppo) il momento buio che stiamo vivendo a causa della pandemia in corso.

L’idea è venuta al musicista Adrian Grimes, il quale ha realizzato la nuova versione di Bohemian Rhapsody per poi caricarla su YouTube con un lyric video grazie al quale si può seguire facilmente il testo che ha l’intento di sdrammatizzare la situazione che stiamo vivendo, ma probabilmente anche quello di sensibilizzare tutti sull’importanza di rispettare le misure di contenimento al fine di contenere la diffusione del Covid-19.

In una strofa, infatti, il musicista canta: “Mama, I just killed a man, I didn’t stay inside in bed, I walked past him and now he’s dead”, ossia “Mamma, ho appena ucciso un uomo. Non sono rimasto a letto, gli sono passato davanti e adesso è morto”. Questa frase è molto significativa perché sottolinea il grande pericolo al quale tutti noi sottoponiamo noi stessi e il prossimo uscendo di casa senza alcuna precauzione e non rispettando il distanziamento sociale. In poco tempo il video su YouTube ha superato le tre milioni di visualizzazioni, ma Grimes ha ricevuto anche delle critiche per questa sua parodia.

“Ho ricevuto alcuni commenti da parte di persone che sostengono che questo video sia indelicato – ha scritto l’autore – vorrei però sottolineare che so bene cosa stanno passando molte persone. Mia moglie lavora in ambito sanitario e abbiamo due bambini. So benissimo quale impatto possa avere questo virus sulla mia famiglia. Ogni giorno mia moglie va a lavoro e io spero sia un’altra giornata ‘bonus’ prima che l’onda ci travolga e che lei debba mettersi in quarantena, impedendo ai nostri figli di abbracciarla. In ogni caso – ha continuato – spero che anche in queste circostanze, qualora dovessero verificarsi, io sia ancora in grado di mantenere il mio senso dell’umorismo. Molte persone che sono già state colpite dal Coronavirus mi hanno detto di aver apprezzato questo video. Vi ringrazio per la comprensione in questi tempi senza precedenti”.