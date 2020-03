Coronavirus, Iggy Pop e Josh Homme trasmetteranno il loro film "American Valhalla" (gratis) per i fan in quarantena

A seguito delle disposizioni relative al contenimento del contagio da coronavirus, Iggy Pop e Josh Homme hanno deciso di trasmettere in streaming (e gratis) il loro film "American Valhalla" per tutti i fan chiusi nelle loro case.

Il documentario sarà visibile questa sera dalle 21:00 in diretta su YouTube.

Pubblicato originariamente nel 2017, il documentario racconta la storia dell'album Post Pop Depression di Iggy Pop, prodotto da Josh Homme. Registrato nel deserto della California, il film offre la possibilità di vedere il lavoro in studio, l'amicizia tra Josh e Iggy e seguire comodamente dalla propria poltrona di casa la straordinaria esibizione dal vivo alla Royal Albert Hall di Londra.

“Ci stiamo impegnando davvero molto per farvi rimanere a casa. Pertanto, abbiamo una sorpresa per voi", ha dichiarato Iggy in un messaggio pubblicato sui suoi canali social. "Siamo davvero contenti ed entusiasti del fatto che Eagle Rock abbia deciso di condividere e pubblicare questo vero tesoro, avendo la possibilità di rivivere tutti insieme Post Pop Depression".

Il documentario sarà trasmesso in diretta dalle ore 21:00 ora italiana. Guardalo qui!