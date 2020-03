Coronavirus, i Nine Inch Nails pubblicano a sorpresa (gratis) due album inediti per i fan in quarantena. Come ascoltarli

In questi giorni difficili e di isolamento sociale sono sempre più le rock star che cercano di allietare la quarantena dei loro fan con esibizioni, pubblicazioni e concerti in streaming. Al lungo elenco si uniscono anche i Nine Inch Nails che hanno pubblicato a sorpresa due nuovi album, Ghosts V: Together e Ghost VI: Locusts.

Con un tweet scritto sull'account ufficiale di Trent Reznor la band ha annunciato la pubblicazione gratuita dei due album che seguono la serie "Ghosts", inaugurata nel 2008.

Anybody out there?

New Nine Inch Nails out now. Ghosts V - VI. Hours and hours of music. Free. Some of it kind of happy, some not so much.https://t.co/Q7VZ1z8gFi