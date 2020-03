Coronavirus, Arnold Schwarzenegger pubblica la guida degli esercizi perfetti da fare a casa durante la quarantena

In questo periodo non è possibile andare in palestra, ma ciò non ci impedisce di allenarci a casa, anzi, dobbiamo farlo per mantenerci in forma e in salute e anche per liberare la mente dai cattivi pensieri. È questo, in sostanza, il messaggio che Arnold Schwarzenegger ha voluto lanciare ai propri fan pubblicando online una lista di esercizi che si possono fare anche a casa e senza particolari attrezzature.

In questi giorni l’attore di Terminator è molto attivo su social per sensibilizzare le persone sul tema del distanziamento sociale e sull’importanza della quarantena per contenere la diffusione del Coronavirus; in questo contesto ha però voluto anche suggerire ai fan come allenarsi, visto che lui di fitness se ne intende e non poco. Sui social l’ex Governatore della California ha così pubblicato una serie di foto di repertorio che lo ritraggono da giovane mentre si allenava: cliccando sulla sua pagina Reddit, chi è interessato potrà poi vedere le foto di tutti gli esercizi consigliati da Arnold, una vera e propria scheda da seguire per restare in forma.

“Ci sono molte cose che non possiamo controllare durante questa crisi – scrive l’attore sui social – quindi abbiamo bisogno di concentrarci sulle cose che, invece, possiamo controllare. Come promesso, ho pubblicato la lista dei miei esercizi fisici che per i quali la palestra non serve, perché il nostro fitness possiamo controllarlo”. Come ha ricordato in un altro post, il corpo libero è la forma di allenamento più antica del mondo ed è a quella alla quale possiamo e dobbiamo ricorrere adesso.

Tra gli esercizi consigliati da Schwarzenegger ci sono, ad esempio, sollevamenti, piegamenti sulle gambe, flessioni e row tra sedie, addominali, sit-up e tantissimi altri. Per ciascun esercizio l’attore consiglia le ripetizioni da fare a seconda se si è principianti o meno, senza esagerare altrimenti ci si può affaticare troppo, ma anche senza barare, altrimenti non si otterranno risultati. Il suggerimento di Arnold è quello di allenarsi a giorni alterni e di eseguire tutti gli esercizi proposti, così da allenare tutti i gruppi muscolari. “Supereremo tutto questo insieme – scrive l’attore su Reddit – e in poche settimane saremo anche più in forma che mai. Facciamolo!”.

Ecco la scheda di Schwarzenegger da seguire:

Flessioni

Principiante: 25 ripetizioni

Avanzato: 50 ripetizioni

Flessioni tra le sedie

Principiante: 20 ripetizioni

Avanzato: 50 ripetizioni

Row tra le sedie

Principiante: 30 ripetizioni

Avanzato: 50 ripetizioni

Sit-up

Principiante: 30 ripetizioni

Avanzato: 100 ripetizioni

Piegamenti sulle gambe

Principiante: 25 ripetizioni

Avanzato: 50 ripetizioni

Torsioni

Principiante: 25 ripetizioni

Avanzato: 50 ripetizioni

Squat

Principiante: 25 ripetizioni

Avanzato: 50-70 ripetizioni

Sollevamento sui polpacci

Principiante: 25 ripetizioni

Avanzato: 50 ripetizioni

Chin-up

Principiante: 10 ripetizioni

Avanzato: 30 ripetizioni