Coronavirus, Alice Cooper: “Ecco i film e le serie TV che vi consiglio per fare una MARATONA HORROR durante la quarantena”

Durante la quarantena cosa c’è di meglio di un bel film da vedere? Una maratona di film, meglio se horror. Questa, almeno, è l’opinione di Alice Cooper: la rockstar ha condiviso sui social una lista di film e serie tv di genere horror che, secondo lui, meritano di essere visti o rivisti in questi giorni di isolamento.

“Per tutti i miei seguaci bloccati in casa – ha scritto sui social - vi suggerisco la mia maratona horror da quarantena, parte I”. Ecco la lista:

1 - Dracula - (2000) - Serie tv

2 - Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street (2007) - regia di Tim Burton

3 - Venerdì 13 (1980) - regia di Sean S. Cunningham

4 - Paranormal Activity (2007) - regia di Oren Peli

5 - Rosemary's Baby - Nastro rosso a New York (1968) - regia di Roman Polański

6 - Carrie - Lo sguardo di Satana (1976) - regia di Brian De Palma

7 - Final Destination (2000) - regia di James Wong

8 - Stranger Things (2016) - serie TV

9 - American Horror Story (2011) - serie TV

10 - Nightmare - Dal profondo della notte (1984) - regia di Wes Craven

11 - Candyman - Terrore dietro lo specchio (1992) - regia di Bernard Rose

Nell’elenco ha incluso, tra gli altri, anche Sweeney Todd, film in cui il suo amico e compagno negli Hollywood Vampires, Johnny Depp, interpreta il diabolico barbiere di Fleet Street. Ma a parte i consigli cinematografici, Alice Cooper ha dato anche un altro importante annuncio: a breve aprirà un podcast tutto suo che si baserà sugli archivi di 16 anni di interviste realizzate per lo show radiofonico Nights With Alice Cooper.

“Dopo anni del mio show – ha spiegato la rockstar – sento un profondo legame con questi fan famelici di musica che non si stancano mai di ascoltare le interviste delle band che amano. La mia serie di podcast Vintage Vault è una piattaforma per realizzare degli approfondimenti sui più grandi musicisti e apprezzo davvero tanto questa opportunità”.

Il primo episodio della serie Vintage Vault di Alice Cooper andrà in onda tramite Apple Podcast il 24 marzo e il primo ospite sarà Slash. Ecco un’anteprima.