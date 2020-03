Coronavirus: Liam Gallagher lancia le versioni "pulite"delle canzoni degli Oasis per lavarsi le mani! Guarda i video

Sono sempre di più i grandi del rock che in questi giorni difficili per tutto il mondo stanno facendo sentire la loro voce per aiutare a contrastare l'emergenza coronavirus.

L'ultimo in termini di tempo è stato Liam Gallagher che, attraverso il suo profilo instagram, ha lanciato quattro video perfetti per incitare tutti i suoi fan a lavarsi bene le mani. Wonderwall, Champagne Supernova, Supersonic, e la sua canzone solista For Whats It's Worth, diventano l'accompagnamento perfetto da canticchiare mentre ci si lava accuratamente le mani.

Ecco i video condivisi dalla voce degli Oasis sul suo profilo instagram. E ovviamente non potremmo che partire con Wonderwall che, in questo versione "pulita" diventa Wonderwash!

Visualizza questo post su Instagram New tune WONDERWASH c’mon you know LG x Un post condiviso da Liam Gallagher (@liamgallagher) in data: 21 Mar 2020 alle ore 8:23 PDT

SUPERSONIC diventa SOAPERSONIC:

CHAMPAGNE SUPERNOVA diventa CHAMPAGNE SOAPERNOVA:

E la versione non proprio pulitissima di "For What It's Worth":