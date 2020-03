Coronavirus, Liam Gallagher: “Riuniamo gli Oasis per un concerto di beneficenza." L'appello a Noel

Negli ultimi tempi Liam Gallagher è tornato a parlare più volte di una possibile reunion degli Oasis, chiesta a gran voce da moltissimi fan. Il musicista, in realtà, spesso usa questa scusa per lanciare frecciatine al fratello e per provocarlo. Qualche settimana fa, ad esempio, lo ha accusato di essere avido e di aver rifiutato un sacco di soldi per una reunion, cosa poi smentita da Noel.

Poche ore fa, su Twitter, Liam per l’ennesima volta si è rivolto al fratello implorandolo di tornare a suonare insieme. In questo caso, però, Liam sembra fare sul serio: la sua intenzione è quella di aspettare che l’emergenza Coronavirus passi per poi fare un concerto di beneficenza non appena sarà possibile e aiutare così chi ne ha bisogno.

“Adesso ascoltatemi seriamente – ha esordito Liam nel suo tweet – un mucchio di gente pensa che io sia uno st****o, sono davvero un bel pezzo di m***a, ma una volta che supereremo tutto questo, dovremmo riunire gli Oasis per un solo concerto evento, per beneficenza. Dai Noel, poi potremo tornare alle nostre incredibili carriere soliste, forza, lo sai”.

Listen seriously a lot of people think I’m a cunt and I am a good looking cunt but once this is put to bed we need to get oasis back for a 1 of gig rite for charity c’mon Noel we can then go back to our amazing solo careers c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 19, 2020

In un altro tweet, Liam ha invitato altre band a unirsi agli Oasis in questo ipotetico concerto, come gli Smiths o le Cheeky Girls.

All these miserable fucking cunts in bands who think there too cool for school the jam c’mon weller the smiths c’mon marr Rkid oasis c’mon noel what a gig oh and the cheeky girls what a fucking line up c’mon you know — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 19, 2020

Con Liam Gallagher non si può mai sapere se parla sul serio o meno, ma questa volta sembra davvero una richiesta sentita. Ora bisognerà vedere se Noel accetterà o meno, ma considerando come stanno le cose tra di loro, è davvero difficile che ciò accada. In un altro tweet, Liam ha risposto a chi si lamentava della quarantena: “Io e Noel siamo auto-isolati da 10 anni – ha scritto – forza, un paio di mesi non faranno male a nessuno”.