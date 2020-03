Coronavirus, Duff Mckagan lancia l'appello ai fan: "Prendiamoci cura dei nostri cari. Tutto questo passerà"

I big della musica si sono schierati in prima linea per aiutare e dare supporto ai fan in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. L'emergenza sanitaria per il Covid-19 sta cambiando giorno dopo giorno le nostre vite e ci mette molta paura. È per questo motivo che cantanti e band si alternano tra appelli e donazioni. Non siamo soli in tutto questo, i nostri beniamini sono al nostro fianco. Duff McKagan, bassista dei Guns N' Roses ha scelto Instagram per lanciare il suo appello d'amore.

"Più che mai oggi, dobbiamo allungare la mano e prenderci cura dei nostri simili. Respira... tutto questo passerà. Comportati con tenerezza e compassione. Auguro a tutti voi calma e pace in questo periodo di prova". Queste frasi bellissime sono accompagnate dalle note di "Tenderness", canzone contenuta nel suo terzo e ultimo da solista.

Se ce lo siamo dimenticato, perché la vita di tutti i giorni è frenetica, torniamo ad essere umani, a prenderci cura di noi stessi e delle persone che hanno più bisogno. Compassione e tenerezza dice Duff. Lo scorso dicembre, McKagan ha pubblicato il video della canzone "Cold Outside", contenuta in "Tenderness". Il filmato affronta un tema che sta molto a cuore al polistrumentista, quello dei senzatetto, che negli Stati Uniti crescono a dismisura. Il video clip aveva come obiettivo quello di sensibilizzare su questo problema e di sostenere le persone in difficoltà durante le festività natalizie, attraverso l'attività della Union Gospel Mission di Seattle, associazione che si occupa di aiutare chi non ha una casa nella quale stare al caldo con i propri cari.

"All'inizio ero in situazioni simili", ha ricordato McKagan in un'intervista, "quindi so cosa vuol dire non avere nessuno a cui rivolgersi e a volte hai bisogno di una mano per rimetterti in piedi. So che molti conoscono altri bisognosi e credo che, se ci riuniremo, possiamo fare la differenza".