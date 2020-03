Coronavirus, Cristina Scabbia dei Lacuna Coil contro chi non rispetta la quarantena: "Seguite le regole! Restate a casa"

Non usa mezzi termini Cristina Scabbia nel suo ultimo post su Instagram. La voce dei Lacuna Coil si è scagliata duramente contro tutti quei "furbetti" che in questi giorni, nonostante i continui appelli di istituzioni, medici e mezzi di informazione continuano a violare le regole, uscendo di casa senza un reale motivo o necessità.

All'interno del post Cristina ha voluto duramente ribadire le raccomandazioni che tutti i giorni dovremmo rispettare, per noi e per le persone che ci stanno vicine. È l'unico modo per vincere questa battaglia contro un nemico invisibile che ha già fatto troppe vittime.

Il post di Cristina Scabbia dei Lacuna Coil: