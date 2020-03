Coronavirus: gli italiani in quarantena contano i Black Sabbath. Guarda l'omaggio della band di Ozzy Osbourne e Tony Iommi

Gli italiani in quarantena cantano i Sabbath!

Con queste poche parole la band di Ozzy Osbourne e Tony Iommi ha voluto rendere omaggio e dimostrare la propria vicinanza all'Italia e a tutti i cittadini in questo momento di grande difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus.

La band di Birmingham ha condiviso sui suoi principali social network un video, molto probabilmente un montaggio creato appositamente, mentre dei ragazzi cantano a squarcia gola tra le case War Pigs dei Black Sabbath.

Un modo certamente creativo, utile e rock'n'roll per affrontare al meglio queste settimane decisive alla lotta contro la diffusione del coronavirus.

Il video è stato ripreso anche dall'attore Jason Momoa che di recente ha interpretato come protagonista il nuovo videoclip di Ozzy Osbourne "Scary Little Green Men".