Guns N’ Roses, Slash ricorda il primo concerto con la band dopo la reunion: “È stato troppo divertente”

Dopo tanti anni, nel 2016 i Guns N’ Roses sono tornati a esibirsi con i componenti originali della band, tra i quali anche Slash. Per il chitarrista tornare a suonare con Axl Rose e gli altri è stata una grande emozione e in un’intervista per il podcast “No Guitar Is Safe” ha ricordato il primo show dopo la reunion, il concerto tenutosi al Troubadour di Hollywood, in California.

“Quello è stato il nostro primo show dopo anni – ha detto – probabilmente l’ultima volta che abbiamo suonato insieme in quel posto prima di quella sera fu nel 1985. Non mi pare che ci siamo esibiti lì nel 1986, quindi sì, quella dell’85 deve essere stata l’ultima volta. Il concerto di aprile 2016 è stata la nostra prima esibizione insieme dopo 20 anni. Ovviamente in questo caso eravamo molto più attrezzati, oltre a essere accompagnati da uno staff più grande rispetto al passato. È stato forte – ha sottolineato – è stato davvero molto divertente. È stato anche quasi commovente stare lì, guardare il pubblico in quel posto e provare quella specie di nostalgia”.

Quella serata deve essere rimasta davvero impressa nella mente e nel cuore di Slash, visto che non è la prima volta che la rievoca e che si emoziona nel ripensarci. L’anno scorso, ad esempio, in un’intervista per guitar.com ha detto che quel concerto per lui è stato travolgente: “È stato così bello perché era passato tanto tempo – ha spiegato in quell’occasione – stiamo parlando di più di vent’anni dal nostro ultimo show nel 1994. Ovviamente da allora mi è capitato di suonare con Duff McKagan ma c’è una certa dinamica quando siamo tutti e tre insieme, io lui e Axl. È stato incredibile, un’esperienza davvero grandiosa".

Dal 2016 la formazione dei Guns N’ Roses è tornata a essere composta da Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Richard Fortus, insieme al batterista Grank Ferrer e ai due tastieristi Dizzy Reed e Melissa Reese. L’ultimo album della band, Chinese Democracy, risale al 2008: negli ultimi mesi i musicisti hanno lavorato a del nuovo materiale e la speranza di tutti i fan è di poter ascoltare presto un nuovo disco.