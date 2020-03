The Beatles: il film "Get Back" di Peter Jackson conterrà l'esibizione integrale sul tetto del 1969

I Beatles attraverso il loro sito internet hanno annunciato ufficialmente l'uscita di "The Beatles: Get Back", il tanto atteso film-documentario che racconterà attraverso immagini inedite, momenti in studio ed esibizioni live la genesi del leggendario album "Let It Be". Il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche dai The Walt Disney Studios e la regia sarà affidata al regista Premio Oscar Peter Jackson.

All'interno del film verrà mostrata integralmente l'ultima esibizione della band di John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison del 30 gennaio 1969 sul tetto dell’edificio della Apple Records al numero 3 di Savile Row a Londra.

Il concerto sul tetto ha portato alla realizzazione di nove riprese complessive di cinque canzoni. Tre take sono serviti solamente per "Get Back", l'ultimo dei quali venne interrotto dall'arrivo della polizia che cloccò la performance, e due take sono stati impiegati per le riprese di "Don't Let Me Down" e "I Got a Feeling".

La decisione di includere l'intera performance è stata annunciata in un comunicato stampa diffuso dalla band sul proprio sito internet. Il documentario diretto da Peter Jackson (tre volte Premio Oscar per la trilogia del Signore Degli Anelli) vuole essere un'espansione del film Let It Be del 1970, fuori catalogo da molti anni. Attraverso la digitalizzazione e il restauro dei filmati originali e l'utilizzo di audio e video inediti Jackson, con l'approvazione dei Beatles, vuole a tutti i costi cambiare la storia della band, cercando di smentire le voci che vedevano i Fab Four in piena crisi e disgregazione durante quel periodo.

THE WALT DISNEY STUDIOS TO RELEASE ACCLAIMED FILMMAKER PETER JACKSON'S DOCUMENTARY "THE BEATLES: GET BACK" IN THEATERS NATIONWIDE SEPTEMBER 4, 2020 New film features extensive, never-before-seen footage of the legendary band's "Let It Be" recording sessions along with the entire iconic rooftop concert, fully restored BURBANK, Calif. (March 11, 2020)-The Walt Disney Studios has acquired the worldwide distribution rights to acclaimed filmmaker Peter Jackson's previously announced Beatles documentary.

"Non vedo davvero l'ora che esca questo film", ha detto Ringo Starr. "Peter è fantastico, è stato così bello guardare tutti questi filmati. Ci sono ore e ore di momenti in cui ridevamo e suonavamo musica. Non è per niente come la versione conosciuta. C'era molta gioia nei filmati e penso che Peter lo dimostrerà. Penso che questa versione del film sarà molto più pacifica e piena di amore, proprio come lo eravamo noi".

"The Beatles: Get Back" arriverà nei cinema dal prossimo 4 settembre