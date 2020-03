Queen, Bohemian Rhapsody diventa il metodo più efficace per lavarsi bene le mani! Ecco perché

Per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus l’igiene è fondamentale, ecco perché un ragazzino di 17 anni ha pensato di creare un sito internet per creare dei meme personalizzati che spiegano come lavarsi le mani in modo appropriato.

Secondo gli esperti, per lavare bene le mani occorrono almeno 20 secondi: ecco perché il Servizio Sanitario britannico ha suggerito ai cittadini di cantare Happy Birthday, la classica canzone che si intona ai compleanni, mentre ci si lava mani, perché il motivo dura proprio il tempo necessario per un lavaggio corretto. A questo punto qualcuno si è chiesto: perché anziché Happy Birthday non utilizzare la propria canzone preferita?

Ed è così che il 17enne William Gibson del Northampton ha creato il sito Wash Your Lyrics: il giovane ha ripreso l’immagine grafica realizzata dal Servizio Sanitario Nazionale inglese che spiega, attraverso delle illustrazioni, le 13 fasi necessarie per lavare le mani in modo corretto, e poi ha dato agli utenti la possibilità di inserire il testo della propria canzone preferita per creare un’immagine personalizzata da condividere sui social.

Per ottenere questa immagine è sufficiente inserire il nome dell’artista e il titolo della canzone, scegliere se si preferisce la grafica che illustra come lavarsi con il sapone o quella che spiega come utilizzare il gel, e poi cliccare sul pulsante “Generate” per creare automaticamente il meme da condividere. Secondo quanto raccontato da William, tra i 175mila utenti che hanno visitato il suo sito solo nei primi tre giorni dall'apertura dello stesso, la maggior parte ha scelto di inserire nella grafica il testo di Bohemian Rhapsody dei Queen.

“Immaginavo che il sito sarebbe diventato famoso – ha raccontato il giovane alla BBC – ma non pensavo così tanto. È stato strano vedere alcune celebrità che seguo da sempre su Instagram postare l’immagine creata sul mio sito. Ho avuto questa idea – ha aggiunto – perché mi sembrava davvero triste cantare a me stesso Happy Birthday ogni volta che mi lavavo le mani”. Come dargli torto? Molto meglio cantare Bohemian Rhapsody in effetti: se così tante persone su Wash My Lyrics scelgono la hit del 1975 dei Queen dimostra come ancora oggi la band di Freddie Mercury sia amata, soprattutto dopo l’enorme successo del biopic che li ha riportati in auge.

In realtà, William ha raccontato di essersi ispirato alla canzone Money Machine dei 100 Gecs nel cui testo si dice “I feel so clean like a money machine”. Con la sua invenzione questo ragazzo ha permesso agli utenti di condividere un importante messaggio, ossia quello di lavarsi le mani spesso e bene, in modo divertente e senza dover cambiare le parole della canzone nell’immagine, visto che sul suo sito si può creare in automatico e in pochi secondi. Sui social ormai spopolano questi meme con i testi delle più famose band, al punto che persino il Segretario alla Salute inglese, Matt Hancock, si è complimentato con William, lodando la sua iniziativa.