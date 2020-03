Coronavirus, anche Tom Hanks positivo al test. Stava lavorando al film su Elvis Presley

Anche Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson sono risultati positivi al Coronavirus. L’attore si trova in Australia, dove stava girando le scene del nuovo film diretto da Baz Luhrmann, un biopic sulla vita di Elvis Presley nel quale Hanks interpreta Tom Parker, il famoso manager del Re del Rock.

A dare la notizia è stato lo stesso attore tramite un post sui social: “Ciao a tutti – ha scritto – io e Rita ci troviamo in Australia. Ci sentivamo un po’ stanchi, come se avessimo il raffreddore o dei dolori muscolari. Rita aveva anche i brividi di tanto in tanto e una leggera febbre. Per fare le cose nel modo giusto, come è necessario adesso in tutto il mondo – ha proseguito – ci siamo sottoposti al test per il Coronavirus e siamo risultati positivi. Adesso cosa fare? Gli ufficiali medici hanno dei protocolli che devono essere seguiti. Noi due saremo sottoposti ad altri test, saremo sotto osservazione e resteremo isolati per tutto il tempo che sarà necessario per la salute pubblica e la sicurezza. Non c’è nulla di meglio che fare le cose un passo alla volta, no? – ha detto per poi concludere – vi terremo aggiornati. Abbiate cura di voi”.

Poco dopo la Warner Bros ha diffuso un comunicato sulla situazione, considerando che tutta la troupe che sta lavorando al film su Elvis Presley potrebbe essere stata contagiata: “Siamo stati informati che un componente del cast del nostro film su Elvis, al quale stiamo lavorando nella Gold Coast in Australia, è risultato positivo al test per il Covid-19 – si legge nella nota – stiamo lavorando in collaborazione con le strutture sanitarie australiane per identificare chiunque possa essere stato in contatto con questa persona. La salute e la sicurezza del nostro staff è sempre la nostra priorità – sottolinea l’azienda – stiamo prendendo precauzioni per proteggere tutte le persone che stanno lavorando alle nostre produzioni in tutto il mondo. La persona risultata positiva al test del Coronavirus al momento è già sotto osservazione”.