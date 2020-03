Pink Floyd, Nick Mason: "Syd Barrett non ha mai voluto essere un dio del rock"

In una recente intervista rilasciata ad un'emittente radiofonica Nick Mason, il leggendario batterista dei Pink Floyd, è tornato a parlare del suo grande amico Syd Barrett.

All'interno dell'intervista Mason ha trattato argomenti non semplici come la malattia mentale dell'ex frontman della band e quali sarebbero state le cause del suo squilibrio.

Il batterista sostiene che l'approccio di Barrett nei confronti dell'LSD e di altre sostanze stupefacenti fosse un modo per evadere dalla realtà che lo circondava, per scappare in qualche modo dal peso che la scena musicale che inevitabilmente lo stava soffocando. Alla domanda su quali potrebbero essere le cause della "pazzia" di Barrett, Mason ha così risposto: "Cosa è realmente accaduto a Syd? Penso che sia qualcosa che non sapremo mai con certezza perché ci sono davvero due scuole di pensiero a tal proposito. C'è chi sostene che [la pazzia] fosse dovuta alle grandissime dosi di acidi assunte da Syd, il che è abbastanza probabile. Ma potrebbe anche avere a che fare con il fatto che non voleva essere un dio rock. Voleva davvero tornare indietro e diventare un pittore. Pensandoci adesso credo che non siamo certamente stati d'aiuto nei suoi confronti perché abbiamo pensato semplicemente che fosse pazzo. Penso che con il senno di poi si possa guardare verso Syd e dire: "In realtà forse era quello il modo in cui avrebbe voluto essere o avrebbe voluto allontanarsi"."