Foo Fighters, Dave Grohl e il nuovo album: “È dannatamente diverso da qualsiasi altra cosa abbiamo mai fatto!”

Le registrazioni per il nuovo disco dei Foo Fighters sono state ormai completate e adesso si attende l’annuncio della data di pubblicazione. L’attesa cresce e la curiosità tra i fan è tanta, anche perché a giudicare dalle anticipazioni, questo decimo album della band dovrebbe essere davvero strepitoso. In una nuova intervista per Kerrang, Dave Grohl ha fornito ulteriori e interessanti dettagli.

“Abbiamo appena completato un altro dannato album – ha detto – e io ne sono così orgoglioso. È diverso da qualsiasi altra cosa abbiamo mai fatto. Non vedo l’ora che il pubblico lo ascolti e soprattutto non vedo l’ora di saltare sul palco per suonarlo dal vivo. Contiene dei ritornelli che canteranno 50mila persone tutte insieme, e uniranno i cuori di tutti in quel momento. Ecco cosa sarà questo album”.

L’entusiasmo di Dave per questo nuovo disco, insomma, è davvero alle stelle. In attesa di poter regalare ai fan questo nuovo lavoro della band, il frontman, però, ripensa anche al passato e fa un bilancio della carriera dei Foos: “Onestamente, non sembra che facciamo musica da 25 anni – ha detto – è strano, alcune persone misurano il tempo in giorni, mesi e anni. Io, invece, lo misuro in termini musicali”.

“Quando penso al periodo dal 1995 al 1996, quello era una cosa – ha proseguito - Quando penso al periodo dal 1990 al 1999, quello era un’altra cosa e così via. Io guardo alla mia vita attraverso questi segni che sono rappresentati dalla nostra musica. Sento come se avessi scritto una grande storia – ha concluso - con dei testi specifici e delle canzoni legate ad eventi specifici che mi sono accaduti in determinati periodi”. Non resta che sperare di poter scoprire presto il nuovo capitolo di questa storia che va avanti ormai da un quarto di secolo.