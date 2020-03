Metallica, James Hetfield alla sua prima esibizione sul palco dopo il rehab. Le foto della serata

Com’è noto, nei mesi scorsi i Metallica hanno dovuto annullare alcuni concerti a causa dei problemi di alcolismo di James Hetfield: a un certo punto il frontman ha deciso di andare in riabilitazione per uscire definitivamente dal tunnel della dipendenza, e così la band si è fermata per un po’ di tempo.

Il periodo di rehab per il cantante è ormai finito ma a febbraio i Metallica hanno annullato altri due concerti, nello specifico due festival, perché James non si sentiva ancora pronto per tornare sul palco. Dopo la fine della riabilitazione, il musicista è apparso in pubblico solo due volte, la prima all’inaugurazione della mostra dedicata alle sue auto custom, e la seconda per un concerto organizzato per rendere omaggio alla memoria di Eddie Money.

Durante questo evento tributo al grande musicista rock, James Hetfield si è esibito in una versione acustica di Baby Hold On To Me ma poi è tornato sul palco per cantare anche insieme ad altri esponenti della musica, come testimoniano alcune foto pubblicate su Twitter.

"Hi Friends, the tribute concert we did for our friend and neighbor, the late great Eddie Money was an emotional and exhilarating night.



Eddie is gone, but will never be forgotten. The outpouring of love for Eddie has been so important to his wife Laurie and their children. pic.twitter.com/NDPlTEUFgF — REO Speedwagon (@kcreospeedwagon) March 10, 2020

A pubblicarle è stata la rock band americana REO Speedwagon: “Ciao amici – si legge nel post – la notte del concerto che abbiamo organizzato in memoria del nostro caro amico Eddie Money è stata emozionante ed esaltante. Ci sono stati numerosi momenti significativi, come ad esempio l’esibizione di James Hetfield che ha eseguito una versione acustica di Baby Hold On To Me. La sua interpretazione ha mostrato ai nostri occhi questa canzone sotto una luce completamente diversa ed è stato un momento molto profondo del concerto”.

In questa occasione, dunque, James Hetfield ha dato prova di essersi pienamente ripreso dopo il momento critico che ha vissuto: ecco perché è molto probabile che non passerà ancora molto tempo prima di poterlo finalmente rivedere sul palco insieme ai Metallica.