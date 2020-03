Nirvana: perché Kurt Cobain non voleva pubblicare "Come As You Are" come singolo

Come As You Are è il secondo singolo estratto da Nevermind, il grande capolavoro dei Nirvana. Fin dalla prima nota tutti gli amanti del rock sono sicuramente in grado di riconoscere questo grande pezzo. Eppure il leggendario frontman della band, Kurt Cobain, non voleva pubblicare il brano come singolo.

Per quale motivo? Le ragioni, col senno di poi visti i risultati di vendita e di successo non solo commerciale, sembrano davvero poco fondate. Eppure all'epoca Kurt e il resto dell band avevano il timore che la canzone potesse essere accostata ad un altro brano uscito qualche anno prima.

Parliamo di Eighties dei Killing Joke, uscita nel 1984, il cui riff ricorderebbe in qualche modo l'ormai storica intro di Come As You Are.

Alla luce della "similarità" tra le due canzoni la band era intenzionata a pubblicare come secondo "In Bloom", come dichiarato dall'allora manager della band Danny Goldberg. "Kurt all'epoca era nervoso per la pubblicazione di Come As You Are, perché la reputava troppo simile a una canzone dei Killing Joke. Ma tutti abbiamo pensato che fosse la canzone migliore da pubblicare".

Anche se probabilmente era la strada commercialmente migliore, le paure di Cobain si concretizzarono negli anni. Infatti, prosegue Goldberg, "successivamente i Killing Joke si sono lamentati per la somiglianza tra i due brani".