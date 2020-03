Chris Slade degli AC/DC: “Lavorare con David Gilmour è impossibile? Niente di più falso!”. Ecco perché

L’attuale batterista degli AC/DC, Chris Slade, in passato ha lavorato con molte altre band. Negli anni ’80, ad esempio, ha suonato anche con David Gilmour nel suo progetto solista. Un concerto londinese in cui con il chitarrista dei Pink Floyd si esibì anche Slade fu registrato e pubblicato poi in un film concerto e album dal vivo intitolato David Gilmour Live 1984.

Oggi il batterista è tornato a parlare di quell’esperienza in un’intervista per Linea Rock, spiegando che lavorare con il leggendario chitarrista fu un'esperienza incredibile per lui: «Vivevo a Londra quando un giorno suonò il telefono – ha raccontato – e io ho risposto ‘Pronto?’, ‘Pronto, sono David Gilmour’. Al che ho detto ‘ Dai Jim, lo so che sei tu, smettila di prendermi in giro’». Slade si riferisce a Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin che in quel periodo suonava con lui nei The Firm. Il batterista ha pensato che fosse lui e che gli stesse facendo uno scherzo.

«’No, sono David Gilmour’. Io lo avevo già incontrato una volta – ha proseguito Chris – così gli ho risposto ‘Oh, ciao Dave, sono sorpreso di sentirti’. Avevamo amici in comune, come il chitarrista Mick Ralphs dei Bad Company (loro due erano vicini di casa), mentre io avevo lavorato nella band solista di Mick Ralphs, anche se solo per qualche concerto. Così avevo già conosciuto Dave, ma in quel periodo era impegnato in altro per quel che ne sapevo, quindi ne rimasi sorpreso. ‘Bene, sto mettendo su una band e vorrei davvero che tu fossi il batterista’».

Slade non si aspettava quella telefonata né tanto meno quella proposta: «A quel punto gli ho risposto ‘Dave, ascolta, lo sai che adesso sto suonando nella band di Mick Ralphs’ – ha proseguito Chris – e lui mi ha detto ‘Ma anche Mick parteciperà’. È stato molto divertente. Alla fine siamo andati tutti al pub a festeggiare». Anche Ralphs, infatti, ha partecipato al concerto che è poi diventato il live album del 1984.

Per Slade è stato un onore ricevere questa proposta da parte di Gilmour e ben presto ha scoperto che lavorare con il grande chitarrista dei Pink Floyd era anche molto piacevole: «Se è stato difficile lavorare con lui? Per niente – ha continuato – è la persona più gentile del mondo, davvero. E poi è molto umile, che ci crediate o meno, è estremamente umile e per nulla esigente. Non ti chiede ‘Puoi suonare questo così?’, nulla di tutto ciò. Lui lascia semplicemente che le cose vadano da sole».