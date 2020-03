Chester Bennington, pubblicata l'ultima intervista inedita: è tutta dedicata a Chris Cornell

Nel 2017 il mondo del rock ha subito due gravi perdite: il 18 maggio Chris Cornell si è tolto la vita e poi, solo due mesi dopo, il 20 luglio, Chester Bennington ha commesso lo stesso gesto. In un’intervista inedita per Metal Hammer, poche settimane prima di morire il frontman dei Linkin Park ha parlato proprio di Chris.

«La sua eredità sono i suoi figli e sua moglie – ha detto – il suo lascito sarà la sua famiglia. Musicalmente, io penso che lui sia senza dubbio una delle più grandi influenze del nostro tempo, nonché leader di una delle più grandi band di tutti i tempi». Chester, insomma, ammirava profondamente Chris: «Il suo contributo alla musica è chiaro. Ovviamente ci sono un sacco di grandi musicisti che hanno contribuito alla storia della musica – ha precisato – ma penso che i Soundgarden in particolare, così come lo stesso Chris da solo, saranno riconosciuti come tra i più grandi. A livello musicale, penso che sia innegabile».

«Parlando di Chris come persona – ha proseguito – lui era un padre, un marito, un uomo di famiglia e un amico. Era una persona buona. Era un grande. E penso che i suoi figli quando cresceranno faranno grandi cose nelle loro vite». Nell’intervista Chester ha poi ricordato il primo incontro con Chris, tutte le volte che hanno condiviso il palco insieme e anche il momento più brutto, ossia quando lui si è ritrovato a cantare al funerale dell’amico. E poi, solo due mesi dopo, anche Chester se n’è andato allo stesso modo, sconvolgendo tutti. Di certo, proprio per la scomparsa di questi due grandi musicisti, il 2017 verrà ricordato sempre come uno degli anni più brutti della storia del rock.