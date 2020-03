Cage The Elephant: annullato il concerto a Milano. Tutte le info per il rimborso

A seguito della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 il concerto dei Cage The Elephant previsto per domani sera al Fabrique di Milano è stato annullato.

Di seguito il comunicato ufficiale dell'organizzatore con le modalità di rimborso:

CAGE THE ELEPHANT

Si comunica che il concerto dei Cage The Elephant in programma questo mercoledì 4 marzo al Fabrique Milano è stato annullato in seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020.

Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto dal 13 marzo 2020 al 27 marzo 2020 (compreso).

Non verranno accettate richieste di rimborso per acquisti fatti fuori dai canali ufficiali (accettati: Ticketone – www.ticketone.it e Ticketmaster – www.ticketmaster.it).

Info: livenation.it