Deep Purple: annunciato il nuovo album "WHOOSH!" in uscita il 12 giugno. Tutti i dettagli

I Deep Purple hanno annunciato il ritorno con un nuovo album di inediti.

La band di Ian Gillan, Roger Glover e Ian Paice pubblicherà il prossimo 12 giugno "WHOOSH!", il 21esimo album seguito di inFinite del 2017 e di NOW What?! del 2013.

Per la realizzazione di questo nuovo album di studio i Deep Purple hanno scelto di collaborare con lo storico produttore Bob Ezrin, che ha invitato la band a Nashville per scrivere e registrare i brani. Insieme hanno creato l’album più versatile della loro collaborazione. La band “si è aperta in tutte le direzioni” senza limitazioni, lasciando libera la propria creatività.

“Deep Purple is putting the Deep back into Purple” è stato il motto scherzoso in studio dopo che le prime canzoni hanno subito messo in chiaro che Ezrin e i Purple erano sulla strada giusta per creare un album che oltrepassasse i confini del tempo, esprimendo il loro risentimento per l'attuale situazione nel mondo e rivolgendosi a tutte le generazioni.

Whoosh! sarà disponibile su CD edizione limitata + DVD Mediabook (che include un’ora di speciale “Roger Glover and Bob Ezrin in conversation” e, per la prima volta, l’esibizione intera al Hellfest del 2017), 2LP + DVD, Boxset in edizione limitata e in digitale.

‘When the Deep Purple falls over sleepy garden walls and the stars begin to twinkle in the night…’ - Ian Gillan

Formazione:

Ian Gillan - voce

Roger Glover - basso

Ian Paice - batteria e percussioni

Steve Morse - chitarre

Don Airey - tastiere

I Deep Purple partiranno per un tour europeo nel mese di giugno 2020. Sono previste due date in Italia: il 06 luglio al Bologna Sonic Park e il 19 ottobre al Mediolanum Forum di Milano.