AC/DC: il nuovo album sarà pieno di inediti di Malcolm Young, faranno impazzire i fan. Parola di Brian Johnson

I fan lo aspettano da tempo e ora hanno un motivo in più per non stare più nella pelle. Il nuovo album degli AC/DC (attesissimo) sarà pieno di sorprese grazie ad alcuni inediti del chitarrista Malcolm Young - registrati prima della sua morte - sorprese che faranno impazzire il pubblico storico della band. A svelarlo, lo scorso 20 febbraio, è stato Dee Snider, frontman dei Twisted Sister.

Ecco quali sono state le sue parole: "Di recente ho cenato con Brian [ndr. Johnson, cantante degli AC/DC] e abbiamo parlato del ritorno della band. Mi ha detto tantissime cose, ma molte non le voglio dire. Ma già abbiamo visto dalle foto, e Brian stesso lo ha confermato, che sono stati in studio e hanno registrato. Anche se molti membri della band non ci sono più, la formazione classica è tornata insieme e ci sono alcune sorprese, di cui non posso parlare, che riguardano Malcolm Young, e che faranno impazzire. Dirò che lui sarà presente. Questi sono gli AC/DC che conosciamo e che amiamo".

Queste parole sono state pronunciate in occasione dello show "Trunk Nation" di SiriusXM. Dee era presente all'evento al fine di pubblicizzare una petizione per fare in modo che la band australiana si esibisca al Super Bowl il prossimo anno.

Secondo altre indiscrezioni, nel settembre del 2018 alcune fonti avevano affermato che la band stava lavorando al nuovo album e che erano previsti degli inediti di chitarra di Malcolm in tutte le canzoni. E Snider ha confermato queste voci. Pare che 5 anni prima dell'uscita di "Black Ice", 15esima fatica discografica della band, Angus e Malcolm Young abbiamo scritto centinaia di canzoni, molte sono state registrate e sono state conservate fino ad ora. Angus ha deciso di selezionare le migliori tracce da quelle registrazioni di Malcolm. Poi è tornato in studio e le ha registrate e mixate con gli altri.

Dopo l'ultimo tour in occasione del disco "Rock Or Bust" tre anni e mezzo fa, dove la band ha dovuto fare i conti con la morte di Malcolm e l'uscita di scena di Johnson, Rudd e Williams, i fan non sapevano se avrebbero continuato a sognare grazie alla loro musica. La loro speranza è diventata ora realtà.