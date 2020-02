Metallica, la prima esibizione di James Hetfield dopo il rehab. Guarda il video

Il periodo di riabilitazione è ormai finito e James Hetfield è finalmente tornato sul palco: per la sua prima performance dopo il rehab, il frontman dei Metallica ha scelto di partecipare al concerto organizzato in California come tributo ad Eddie Money, grande musicista morto nel settembre del 2019 a 70 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lo show intitolato “The Star-Studded Tribute to Eddie Money” si è tenuto al Saban di Beverly Hills e per l’occasione sono stati raccolti dei fondi per la USC Eddie Money Cancer Research Fund, l’associazione per la ricerca sul cancro dedicata all’artista scomparso.

In realtà, la presenza di Hetfield non era stata annunciata e di certo il pubblico è rimasto sorpreso nel vederlo sul palco, dove ha eseguito una versione acustica di Baby Hold On, pezzo del 1978 di Eddie Money. Durante la sua esibizione, il cantante ha raccontato anche del suo primo incontro con il musicista e di come nacque l’amicizia tra di loro. Si incontrarono per la prima volta a una partita di football degli Oakland Raiders, durante la quale Money avrebbe suonato l’inno nazionale: «L’ho incontrato prima che si esibisse e lui mi ha quasi ignorato – ha raccontato il frontman dei Metallica – così io ho pensato ‘Chi è questo st****o presuntuoso?’ Eravamo come due cani che si giravano intorno, il che era piuttosto divertente. Poi ho guardato attraverso il suo ego e anche attraverso il mio e ho capito che saremmo diventati amici, perché ho pensato il nostro ego fosse tanto grande quanto le nostre insicurezze. Ho frequentato Eddie probabilmente negli ultimi tre anni della sua vita – ha detto – ho visto la sua versione ripulita».

Questa a Beverly Hills non è stata la prima apparizione di Hetfield dopo il recente stop: il cantante qualche settimana fa ha infatti presenziato all’inaugurazione della mostra dedicata alle sue auto custom. Dopo aver posticipato le date del loro tour previste in Australia e in Nuova Zelanda per consentire a Hetfield di seguire il suo percorso di riabilitazione, i Metallica hanno da poco annunciato di aver dovuto riprogrammare il loro primo show del 2020, previsto inizialmente per il 28 marzo al Masonic di San Francisco: si tratta di uno show a scopo benefico organizzato dalla loro associazione All Within My Hands ed è stato posticipato al 12 settembre prossimo.