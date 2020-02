Physical Graffiti: 5 + 1 cose che forse non conosci sul doppio album dei Led Zeppelin

Physical Graffiti è sicuramente uno degli album più vari, coraggiosi e sfaccettati usciti negli anni ’70. Una delle ultime e lucenti gemme create dalla band di Jimmy Page e Robert Plant, capace con le sue 15 tracce di creare un percorso sonoro unico ed estremamente vaio, partendo dal blues granitico di Custard Pie, passando per la sperimentazione di In My Time Of Dying e l’epicità di Kashmir e arrivando all’esaltazione hard rock per eccellenza di The Wanton Song, una delle canzoni più dure e corpose mai create dai Led Zeppelin.

Non sono poche le curiosità legate a questo doppio album, primo e unico nella storia della band. Abbiamo deciso di raccontarvi le 5 + 1 cose fondamentali da sapere.

LA SCELTA DEL DOPPIO ALBUM

Physical Graffiti è l'album dei Led Zeppelin preferito dal frontman Robert Plant, per lui il più rappresentativo e creativo della band. Ma perché scegliere di pubblicare un doppio album? Originariamente il disco avrebbe dovuto essere composto da otto tracce, troppo lunghe per essere contenute all’interno di un singolo LP e troppo brevi per riempire due dischi. La band così decise di rimettere mano ad alcuni brani esclusi dagli album precedenti per includerli all’interno della scaletta. Tra queste tracce ricordiamo Down By The Seaside, creata originariamente come ballata acustica durante le sessions di Led Zeppelin IV, The Rover, concepita per Led Zeppelin III e Houses Of The Holy, scritta come title track per l’album precedente ma stranamente esclusa dalla scaletta.

DURANTE LE REGISTRAZIONI JOHN PAUL JONES VOLEVA LASCIARE LA BAND PER DIRIGERE UN CORO DA CHIESA

Le sessioni di registrazione di Physical Graffiti sono durate 15 mesi. Per l'epoca questo era un fattore abbastanza standard considerando i vari tour in cui le band erano impegnate. Ma forse gli Zeppelin avrebbero potuto concludere le registrazioni in metà tempo se John Paul Jones non avesse dato di matto.

Il leggendario bassista aveva seriamente preso in considerazione l'idea di abbandonare la band per diventare maestro del coro della Cattedrale di Winchester prima che il manager della band, Peter Grant, non lo “tirasse fuori” alla sua maniera. Al suo ritorno nel gruppo Jones si sentii rinvigorito e pieno di ispirazione, tanto da apportare un nuovo e inedito contributo all’interno degli Zeppelin, registrando anche alcune parti di chitarra (fattore completamente inedito e unico nella storia della band).

IN MY TIME OF DYING

In My Time of Dying è sicuramente una delle canzoni più potenti, granitiche e lunghe mai registrate dai Led Zeppelin. Fin dalla sua pubblicazione è diventata immediatamente parte imprescindibile dei loro concerti. Ma qual è la genesi di questo grande brano?

"In My Time of Dying" è una rielaborazione del blues "Jesus, Make Up My Dying Bed" scritto da Blind Willie Johnson nel 1927. Un'altra versione di questa grande canzone è stata incisa da Bob Dylan nel 1962.

IL PALAZZO SULLA COPERTINA

La copertina di Physical Graffiti rappresenta una della più complesse e geniali realizzazioni grafiche degli anni ’70. La band ci mise mesi per creare e approvare il lavoro ma il risultato, a quasi mezzo secolo di distanza, è ancora uno dei più apprezzati tra gli amanti del vinile. La copertina mostra una coppia di palazzi con delle finestre aperte attraverso le quali è possibile “vedere” diverse scene intercambiabili tra di loro. Essendo un doppio album la band inserì differenti immagini a seconda del disco inserito nella custodia. È possibile fare la stessa cosa anche sul retro dove però la copertina è stata realizzata con uno scatto in notturna. Gli edifici immortalati sono gli stessi scelti da Keith Richards e Mick Jagger per girare il videoclip di “Waiting On A Friend”.

L'ATTACCO DELLE OCHE CONTRO ROBERT PLANT

"Black Country Woman" è stata registrata nel giardino della casa di Mick Jagger, a Stargroves, nel 1972. Ma registrare all'aperto si è rivelato davvero molto difficile per la band, soprattutto per Robert Plant. Durante una session di registrazione ad Headley Grange, Plant decise di uscire in giardino per provare la canzone ma fu attaccato da uno stormo di oche arrabbiate.

KASHMIR NON HA NULLA A CHE FARE CON IL KASHMIR: LA STORIA DELLA CANZONE

Originariamente intitolata Driving To Kashmir, la canzone è stata originariamente scritta da Plant per raccontare un lungo viaggio intrapreso nell'autunno del 1973 attraverso "le terre desolate", come da lui definite, del sud del Marocco. In realtà, non ha nulla a che fare con il Kashmir, nell'India settentrionale.

La parte musicale è stata abbozzata da Jimmy Page e John Bonham una notte durante una jam session ad Headley Grange, la dimora infestata nell'East Hampshire dove registrarono quasi tre album nei primi anni '70.

"Eravamo solo io e Bonzo", ha detto Page. “Ha iniziato a suonare questo grandioso pattern di batteria, e io ho creato il riff che alla fine venne duplicato da una parte orchestrale. Sembrava inquietante all’inizio ma aveva una qualità davvero incredibile.”

Le lavorazioni del brano vennero interrotte a metà del 1973 quando John Paul Jones decise di abbandonare la band e ripresero all’inizio del 1974 quando tornò sui suoi passi. A quel punto il leggendario bassista e tastierista scrisse l’epica traccia sul suo Mellotron, donando un’epicità senza paragoni al brano. Plant dichiarò che più volte si mise a piangere durante la registrazione di Kashmir, cercando di interpretare il suo testo su una base strumentale così bella.