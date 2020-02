Foo Fighters, il tour per i 25 anni ripercorrerà le tappe del 1995!

Quest’anno i Foo Fighters festeggiano i 25 anni di carriera e hanno deciso di celebrare questo importante traguardo con il Van Tour, una serie di concerti in Nord America che inizierà il prossimo 12 aprile alla Talking Stick Resort Arena di Phoenix per poi concludersi il 20 maggio al FirstOntario Center di Hamilton.

Questo, però, sarà un tour speciale anche per un altro motivo: in un comunicato stampa la band ha annunciato che molto probabilmente verranno aggiunti altri show a quelli già in programma: saranno dei concerti organizzati in posti più piccoli rispetto ai palazzetti e alle arene, dei locali simili a quelli dove Foos si esibirono nel tour d’esordio 25 anni fa. “Considerando che molti club dove abbiamo suonato nel 1995 non esistono più – si legge nel comunicato – sarebbe troppo folle inserire qualche show dei Foo Fighters in quei pochi che sono ancora aperti, oppure no? Restate sintonizzati per conoscere la risposta a questa domanda”.

L’intenzione della band, dunque, sarebbe quella di ripercorrere alcune delle tappe dei loro primi concerti in questo nuovo tour, ma per saperlo con certezza bisognerà attendere la conferma ufficiale. Gli indizi lanciati dalla band, però, suggeriscono che l’idea potrebbe presto diventare concreta. Questo tour, tra l’altro, sarà interessante anche per un’altra sorpresa: per ogni tappa è prevista la visione in anteprima di What Drives Us, il nuovo documentario realizzato da Dave Grohl con l’intento di raccontare la vita dei musicisti che decidono di lasciarsi tutto alle spalle e di partire in tour per mesi, girando con un furgoncino. Nello specifico, il film analizzerà le motivazioni e gli aneddoti personali dei protagonisti, ed esplorerà l’impatto a livello psicologico e fisico del viaggiare in furgone: per fare tutto ciò, Dave Grohl ha intervistato dei veri veterani dei tour on the road, dai Black Flag e i Dead Kennedys, fino ai Metallica e ai Beatles.

I biglietti per il Van Tour dei Foo Fighters saranno in vendita a partire dal 21 febbraio. Ecco le date in programma al momento:

April 12 — Phoenix, AZ @ Talking Stick Resort Arena

April 14 — Albuquerque, NM @ Santa Ana Star Center

April 16 — Oklahoma City, OK @ Chesapeake Energy Arena

April 18 — Wichita, KS @ Interbank Arena

April 20 — Knoxville, TN @ Thompson-Boling Arena

May 10 — Green Bay, WI @ Resch Center

May 12 — Grand Rapids, MI @ Van Andel Arena

May 14 — Cincinnati, OH @ Heritage Bank Center

May 18 — Cleveland, OH @ Rocket Mortgage Arena

May 20 — Hamilton, ON @ FirstOntario Centre