Ginger Baker: i video del tributo con Eric Clapton, Roger Waters e Ronnie Wood

Nell’ottobre del 2019 il mondo della musica ha subito una grave perdita, con la scomparsa di Ginger Baker, grande batterista noto soprattutto per aver fatto parte dei Cream. A pochi mesi di distanza, il suo amico ed ex compagno di band Eric Clapton ha voluto rendergli omaggio organizzando un grande concerto in sua memoria.

Con il titolo di Eric Clapton and Friends – A Tribute to Ginger Baker, lo show è andato in scena al teatro Hammersmith Apollo di Londra. Il primo dei vari ospiti che hanno ricordato il grande batterista è stato Roger Waters, il quale si è esibito in tre delle canzoni più famose dei Cream, ossa Sunshine Of Your Love, Strange Brew e White Room.

Per White Room sono saliti sul palco anche Ronnie Wood e Kenney Jones.

In seguito si è esibito anche Nile Rodgers, nello specifico nei brani Tales of Brave Ulysses, Presence of the Lord e Well All Right.

Steve Winwood ha invece partecipato all’esecuzione di Had to Cry Today e di Do What You Like. Alla fine si è esibito anche il figlio di Ginger Baker, Kofi, che ha preso il suo posto alla batteria per eseguire il pezzo strumentale dei Cream dal titolo Toad.

Il concerto tributo a Ginger Baker si è concluso con Eric Clapton e i suoi amici e colleghi musicisti sul palco tutti insieme per eseguire insieme Crossroads.

Ecco la scaletta completa della serata:

1. Sunshine of Your Love

2. Strange Brew

3. White Room

4. I Feel Free

5. Tales of Brave Ulysses

6. Sweet Wine

7. Blue Condition

8. Badge

9. Pressed Rat and Wart Hog

10. Had to Cry Today

11. Presence of the Lord

12. Can’t Find My Way Home

13. Well All Right

14. Do What You Like/Toad

Encore

15. Crossroads