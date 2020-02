Joaquin Phoenix, l'Oscar e quella dedica intima al fratello River: la storia e il legame con Flea

Durante il suo discorso di ringraziamento per l’Oscar come Miglior attore, ricevuto per la sua grandiosa interpretazione nel film “Joker”, Joaquin Phoenix ha citato le parole di una canzone scritta dal fratello River: “Run to the rescue with love and peace will follow”.

Forse non tutti sanno che il fratello dell’attore, morto per overdose a 23 anni, era il frontman di una band, gli Aleka’s Attic, di cui faceva parte, seppur saltuariamente, anche la sorella Rain. Il gruppo è stato attivo dal 1987 al 1993, anno della scomparsa di River, e aveva composto diversi brani, anche se non si sono mai trasformati in un album vero e proprio, neanche in un disco postumo, come sperava di poter fare Rain.

Dopo la citazione di Joaquin Phoenix, in tanti si sono chiesti quale sia la canzone in questione. Rolling Stone lo ha chiesto a Josh Greenbaum, il batterista degli Aleka’s Attic: “È un brano che risale a molto tempo fa – ha detto – si tratta di una delle canzoni che River aveva scritto ancor prima di formare la band. In realtà, non abbiamo mai suonato questa canzone insieme. Quando sono arrivato io, lui voleva concentrarsi sul materiale che aveva scritto più di recente e che era diverso a livello stilistico, oltre che più avanzato a livello musicale e sperimentale”.

Greenbaum sostiene che il verso citato da Joaquin Phoenix provenga dalla canzone intitolata Halo. Il brano viene citato anche nel libro del 2001 dello scrittore e giornalista Tad Friends intitolato Lost in Mongolia: Travels in Hollywood and Other Foreign Lands, volume in cui si racconta anche della lavorazione del film del 1991, My Own Private Idaho, nel quale River Phoenix ha recitato nel ruolo di uno dei protagonisti (l’altro è stato interpretato da Keanu Reeves) in quanto, oltre che musicista, era anche un attore di successo. Durante le riprese, River partecipò a una jam session insieme a Flea dei Red Hot Chili Peppers e ad altri attori e in quell’occasione il cantante intonò proprio Halo, il cui ritornello faceva così: “Run to the rescue with love and peace will follow’ or ‘Hey, lo, where did your halo go?’”.

Oggi Greenbaum non saprebbe proprio dire dove sia finita questa canzone: “Ho un sacco di nastri accumulati che non ho ancora avuto la possibilità di esaminare – ha spiegato – e in realtà ci sono ben poche possibilità che una canzone così vecchia sia presente in una di quelle cassette. Probabilmente era una di quelle canzoni che River mi aveva dato quando abbiamo iniziato a suonare insieme e, seppure fosse contenuta in uno di quei nastri, non so nemmeno se in caso la cassetta funzionerebbe. Del resto, stiamo parlando di qualcosa che risale a 30 anni fa, qualcosa che ha subito vari traslochi ed è stata conservata in ambienti umidi e così via”.

È molto difficile, se non impossibile, poter ascoltare questo brano. Ma alla luce di questa storia che forse in pochi conoscevano, è più facile comprendere perché Joaquin Phoenix si sia quasi commosso quando ha citato le parole della canzone scritta dal fratello quando aveva solo 17 anni. River Phoenix è stato uno dei migliori attori diventati famosi da giovanissimi in quegli anni, non a caso fu anche candidato agli Oscar come Miglior attore non protagonista per il film Running on Empty del 1988 ed è facile immaginare che avrebbe avuto una carriera ricca di successi se quella maledetta sera, appena fuori dal Viper Room di Hollywood, le cose fossero andate in modo diverso.