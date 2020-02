The Strokes: annunciato il nuovo album The New Abnormal prodotto da Rick Rubin. Tutte le info

Dopo 7 anni di attesa, i The Strokes hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album di inediti, “The New Abnormal”, che verrà pubblicato il prossimo 10 aprile.

“The New Abnormal”, il sesto album di The Strokes, è stato registrato allo Shangri-La Studiosin di Malibu, ed è stato prodotto da Rick Rubin. La copertina del disco è un dipinto di Jean-Michel Basquiat, Bird on Money.

Il primo brano estratto dal loro nuovo progetto discografico si intitola "At The Door" ed è stato presentato dalla band per la prima volta dal vivo durante la manifestazione organizzata dall'Università del New Hampshire del senatore Bernie Sanders.

The New Abnormal è già preordinabile al seguente link: https://smi.lnk.to/tna

Guarda il videoclip ufficiale di “At The Door”, diretto da Mike Burakoff:

Questa la tracklist del disco:

1. The Adults Are Talking

2. Selfless

3. Brooklyn Bridge To Chorus

4. Bad Decisions

5. Eternal Summer

6. At The Door

7. Why Are Sundays So Depressing

8. Not The Same Anymore

9. Ode To The Mets