E se i Queen suonassero i Led Zeppelin? Guarda il video dell'esibizione in Nuova Zelanda!

Whole Lotta Love è senza dubbio uno dei più grandi e riconoscibili inni del rock, il suo riff nel 1969 ha rivoluzionato completamente il panorama sonoro e centinaia di band hanno reinterpretato il classico dei Led Zeppelin alla loro maniera.

Gli ultimi ad aver portato in concerto la leggendaria canzone scritta da Jimmy Page e Robert Plant sono stati... i Queen!

Durante il loro show dello scorso 10 febbraio a Dunedin, in Nuova Zelanda, la band di Brian May e Roger Taylor, accompagnata ovviamente da Adam Lambert alla voce, si è cimentata nella reinterpretazione del classico uscito per la prima volta nell'album "Led Zeppelin II" del 1969.

Guarda il video:

Non è la prima volta che i Queen dimostrano il loro amore per i Led Zeppelin. Dopo le varie dichiarazioni "d'amore" dispensate da Roger Taylor negli anni nei confronti della band (Kashmir è stata d'ispirazione per la scrittura di Innuendo) anche dal vivo Brian May e soci si sono più volte confrontati con la reinterpretazione dal vivo di alcuni brani storici.

Tra le più famose esibizioni ricordiamo quella al concerto tributo a Freddie Mercury allo stadio di Wembley nel 1992 quando, assieme a Robert Plant, suonarono Thank You e un estratto da Kashmir.