The Struts: UFFICIALE tre date in italia a luglio! Tutte le info

I The Struts tornano in concerto in Italia!

La band di Luke Spiller ha annunciato il ritorno nel nostro paese con il Make It Big Tour il 12 luglio al Rock In Roma, il 14 al Geox Open di Padova e il 15 all'Arena Campo Marte di Brescia.

BIGLIETTI

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10.00 di giovedì 13 febbraio su Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.



Gli Struts hanno pubblicato il loro ultimo disco “Young & Dangerous” nell’autunno del 2018. Oltre ad essere stati opening act di gruppi quali Rolling Stones, The Who e Guns ‘N’ Roses, the Struts sono stati scelti da Mötley Crüe come supporter dei loro ultimi concerti. Dave Grohl li ha definiti addirittura ‘la miglior band di apertura’ che i Foo Fighters abbiano mai avuto. The Struts hanno anche intrapreso un loro tour non stop con tappe in festival prestigiosi come il Lollapalooza, il Governors Ball, Bottle Rock e Isle of Wright.



Nati a Derby in Inghilterra, i The Struts sono formati da Luke Spiller (vocals), Adam Slack (chitarra), Jed Elliott (basso) e Gethin Davies (batteria) .