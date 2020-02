Chester Bennington: pubblicato Sickness, un nuovo inedito dei Grey Daze con la sua voce. Ascoltalo qui

I Grey Daze, la prima band di Chester Bennington prima della nascita dei Linkin Park, pubblicheranno l'album "Amends" il prossimo 10 aprile. Il disco sarà composto con musica inedita e le voci rimasterizzate del compianto frontman tragicamente scomparso il 20 luglio 2017.

Ad accompagnare l'annuncio dell'uscita dell'album, i Grey Daze hanno pubblicato un secondo singolo dal titolo "Sickness".

Il fondatore e batterista della band Sean Dowdell ha raccontato così la genesi del testo: "Questa canzone è vagamente basata su una storia vera riguardante Chester all'età di 15 anni. Fu vittima di bullismo a scuola e un giorno subì un vero e proprio pestaggio. Quello è stato il giorno in cui ho assunto un ruolo di protettore e figura di fratello quasi maggiore per Chester. Quel rapporto e sentimento continua a durare da quel giorno, anche dopo la sua morte."

L'album "Amends" vuole rappresentare e raccontare la storia delle origini di una delle voci più riconoscibili del rock moderno e la sua uscita vuole in qualche modo portare a compimento la reunion dei Grey Daze, annunciata da Chester poco prima della sua prematura scomparsa.

I membri superstiti della band, Dowdell (batteria), Mace Beyers (basso) e Cristin Davis (chitarra), insieme a Talinda Bennington (vedova di Chester) e ai suoi genitori, hanno voluto portare a compimento questa missione, desiderando fortemente la buona riuscita del progetto, anche grazie all'assistenza di Tom Whalley, il fondatore della Loma Vista Recordings ed ex presidente della Warner Bros. Records durante il periodo dei Linkin Park.

Dowdell, Beyers e Davis hanno selezionato i brani dal catalogo in gran parte sconosciuto della band con brani risalenti alla prima metà degli anni '90, registrandone nuovamente le parti strumentali e donando nuova luce alla voce di Chester. Prodotto da Jay Baumgardner, molti musicisti e amici del mondo del rock hanno voluto prendere parte al progetto, tra cui Brian "Head" Welch e James "Munky" Shaffer dei Korn, Page Hamilton (Helmet), Chris Traynor (Bush, Helmet, Orange 9MM), Jasen Rauch (Breaking Benjamin) e Ryan Shuck (Orgy).

Il primo singolo estratto da "Amends" è stato What's In The Eye, pubblicato lo scorso 16 gennaio:

La tracklist di Amends:

01. Sickness

02. Sometimes

03. What's In The Eye

04. The Syndrome

05. In Time

06. Just Like Heroine

07. B12

08. Soul Song

09. Morei Sky

10. She Shines

11. Shouting Out