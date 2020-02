Ozzy Osbourne lancia i suoi tatuaggi a tema per ascoltare in anteprima Ordinary Man! Anche a Roma e Milano

Dopo un anno di stop, Ozzy Osbourne sta tornando in scena e vuole fare le cose in grande: per promuovere l’uscita del suo nuovo disco dal titolo Ordinary Man, infatti, il Principe delle Tenebre ha organizzato un evento globale per fare un bellissimo regalo a tutti i suoi fan che lo hanno sempre sostenuto, anche nei momenti più difficili come quello vissuto di recente.

L’iniziativa si intitola A Global Tattoo + Album Listening Event e il nome già spiega molto: il prossimo 20 febbraio in 50 città del mondo sarà possibile farsi fare un tatuaggio ispirato a Ozzy e ascoltare nel frattempo il nuovo album in anteprima. In ogni città, infatti, l’evento si svolgerà in un laboratorio di tattoo: sarà possibile scegliere tra 17 disegni diversi ma per avere ulteriori dettagli bisognerà attendere il 13 febbraio (per l’Italia, invece, le ore 14 del 17 febbraio), quando verranno svelati anche gli orari e i prezzi che varieranno di città in città.

“Chi prima arriva meglio si tatua!”, recita lo slogan sul sito tattoo.ozzy.com, attraverso il quale è possibile prenotare la propria partecipazione nella città di interesse, anche se, come è specificato, la conferma non garantisce l’ingresso. Per la gioia dei fan italiani, tra le 50 città teatro di questa iniziativa globale ci sono anche Milano e Roma! Nel capoluogo lombardo l’evento si terrà presso il Milano City Ink in Viale Papiniano, mentre nella capitale l’appuntamento è presso il Mater Medusa Tattoo Shop in Via Carmelo Maestrini.

Sul sito dell’evento sono poi disponibili i nomi e gli indirizzi dei laboratori di tutte le altre città coinvolte, da New York fino a Sydney, passando per Istanbul e toccando quindi davvero tutto il mondo. Ozzy ha annunciato l’iniziativa anche sui social.

Fans attending the Feb 20 events to be held simultaneously at #tattoo shops in 50 cities around the world will have the opportunity to listen to ORDINARY MAN in advance of its release & select from a collection of exclusive OZZY-inspired tattoo designshttps://t.co/SBXOvY8Wu7 pic.twitter.com/FnXnj0Yyh7 — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) February 6, 2020

Quella del Global Tattoo, in realtà, non è l’unica iniziativa importante di questo periodo. Il 21 febbraio prossimo, ossia il giorno di uscita di Ordinary Man, Ozzy parteciperà a un evento in-store per la prima volta dopo 10 anni: il Principe delle Tenebre incontrerà i fan al negozio Amoeba Records di Hollywood, in California, alle ore 5 del pomeriggio. Per partecipare i fan dovranno ovviamente acquistare il disco, poi mettersi in fila e attendere il proprio turno, così da poter ricevere l’autografo della rockstar. Il regolamento dell’evento, però, vieta di farsi autografare altri oggetti e soprattutto proibisce le foto con Ozzy.