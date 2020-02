Rammstein, Till Lindemann: il video del nuovo singolo è un porno e i fan ne sono entusiasti

Nel novembre scorso il frontman dei Rammstein, Till Lindemann, ha pubblicato F & M, il secondo album relativo a un progetto parallelo che prende il suo nome, Lindemann per l’appunto, e che vede protagonista insieme a lui anche lo svedese Peter Tägtgren, componente degli Hypocrisy e dei Pain. In poco tempo il disco ha ottenuto un grande successo ed è arrivato fino alla prima posizione nella classifica degli album più venduti in Germania.

Il duo ha appena pubblicato il video del nuovo singolo dal titolo Platz Ein e sui social è nato un vero e proprio dibattito su questa clip. Il motivo? Semplice: si tratta di un filmato porno a tutti gli effetti. In questo video, diretto da Zoran Bihac, Till Lindemann interpreta l’inserviente di un hotel che rapisce le donne per poi fare sesso con loro in diversi luoghi all’interno dello stesso albergo. La clip termina con un’orgia vera e propria che, per ovvie ragioni, su YouTube è stata censurata.

La versione integrale del video, però, è disponibile su Visit-X, un sito porno tedesco, per 1,99 euro. Per quanto riguarda le scene di sesso, in molti si chiedono se ad averle girate sia stato davvero Lindemann o se si sia avvalso di una controfigura. Quel che è certo è che molti fan sui social sono rimasti stupiti di fronte alla scelta del frontman di realizzare un videoclip così esplicito per una sua canzone, ma la maggior parte di loro sembra approvare e apprezzare questa sua virata artistica nel mondo del porno.

In realtà, non è la prima volta che il cantante realizza dei video estremi, lo aveva già fatto con il brano Pussy dei Rammstein, o con altre canzoni dello stesso duo con Tägtgren, come Fish On o Knebel, ma questa volta si è spinto forse ancora più in là. Nel frattempo, se su un fronte Till Lindemann è impegnato con i video porno, sull’altro si sta preparando al prossimo tour dei Rammstein in Nord America, una serie di concerti organizzati per promuovere l’ultimo album della band uscito nel maggio scorso.