Il regista di Bohemian Rhapsody e Rocketman: "Il prossimo biopic potrebbe essere sui The Clash. Sarebbe grandioso"

Del regista Dexter Fletcher di recente si è parlato molto perché ha diretto dei biopic che hanno sbancato al botteghino. Dopo aver supervisionato la regia di Bohemian Rhapsody a seguito del licenziamento del precedente regista, Bryan Singer, Fletcher ha infatti diretto Rocketman, il film sulla storia di Elton John. Adesso non esclude la possibilità di dirigere un nuovo biopic in futuro e, se mai dovesse farlo, ha già deciso che vorrebbe raccontare la storia dei Clash.

Lo ha rivelato lo stesso regista sul red carpet dei BAFTA: “La band ha realizzato un film per conto proprio molti anni fa – ha detto a NME – ma potrebbe essere un progetto interessante. In ogni caso, al momento realizzare nuovi biopic musicali non è tra le mie priorità. Magari tra 10 anni i Clash saranno ancora seguiti e allora sarà grandioso farlo”.

E a chi gli ha chiesto notizie su un ipotetico film sulla vita di George Michael, Fletcher ha risposto: “Non ho letto la sceneggiatura e dunque non saprei. Sicuramente lui è stato un personaggio incredibile ma io come regista ho bisogno di trovare nuovi territori da esplorare. Non voglio dire di no a priori perché questo verrebbe interpretato male – ha sottolineato – ma bisogna leggere la sceneggiatura e vedere se c’è qualcosa che possa essere interessante. Non è così semplice dire ‘Ok, farò un biopic su questo artista’”.

L’idea di Fletcher è più che comprensibile: dopo questi grandi successi, il regista teme di ridursi a fare solo film di questo genere e probabilmente per questo motivo adesso preferisce fare altro. Ma una cosa è certa: se tornerà ai biopic sarà per raccontare di Joe Strummer e dei Clash.