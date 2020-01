Corey Taylor: “Ho lottato a lungo contro alcol e droga. Ora sono pulito e felice”

Il frontman degli Slipknot e degli Stone Sour, Corey Taylor, ha rilasciato una lunga intervista a BBC Radio 6 Music in cui ha parlato della sua lunga dipendenza dall’alcol e dalla droga e di come ha detto basta: "Arrivi al punto in cui ti rendi conto che quello che fai significa così tanto per te che vuoi farlo al massimo delle tue capacità. Ho lottato a lungo contro il bere e contro la droga, poi è arrivato il cambiamento. E quest'anno sono dieci anni che sono pulito. E ho smesso anche di fumare, cosa che non avrei mai pensato di fare e che è stata altrettanto difficile, se non di più. Ma poi si arriva al punto in cui ci si comincia a dire: ok, ho smesso. Cosa posso fare ancora per migliorare me stesso? Così ho iniziato a guardare al modo in cui mangio e in cui mi prendo cura di me. Ho ricominciato ad allenarmi per salire sul palco, sapendo che posso dare il meglio rispetto a quanto fatto negli ultimi vent'anni. E questo è diventato parte integrante del mio nuovo stato".

Due anni fa, Taylor, che nel 2003 aveva tentato il suicidio cercando di saltare dal balcone di un hotel, è stato premiato con il premio "Icon" all’evento annuale di sensibilizzazione di Rock To Recovery Radio. Nel suo discorso, il cantante ha dichiarato: "Ho bevuto il mio primo drink a cinque anni, ho cominciato a drogarmi a undici anni e da lì è andato tutto a puttane. Ho perso molti amici". E, già durante un'apparizione del 2016 nel programma radiofonico "Meet Your Heroes", aveva raccontato: "A tutt'oggi, molti miei amici mi dicono che se mai dovessi ricadere nel vizio, non ci sarebbero. Quindi, so che questo mostro è dentro di me, ma penso che la differenza col passato sia proprio l’ammetterlo. Ho lasciato che alcol e droghe si mettessero in mezzo per un po', ma poi me ne sono tirato fuori. Ora mi sento come se stessi dando il meglio di me, ad essere onesti".

Il cantante sarà in concerto a Milano - MediolanumForum il prossimo 11 febbraio, con il tour europeo degli Slipknot.