Queen: Brian May ha messo in vendita online una linea di reggiseni personalizzati con le sue chitarre

Non c'è davvero limite alla creatività quando si tratta di merchandising commissionato dalle grandi rock band. Dopo le corde per "air guitar" dei KISS, il dildo con la faccia di Marilyn Manson e uno con la faccia di Papa Emeritus dei Ghost e i sex toys di Motorhead e Motley Crue è arrivato il reggiseno sportivo targato Brian May Guitars.

Il Reggiseno costa circa 45 dollari ed è disponibile in cinque diverse dimensioni sul sito internet dedicato al negozio online della Red Special, la leggendaria chitarra di Brian May.

la linea di reggiseni è stata interamente disegnata dallo stesso chitarrista dei Queen e riprende il motivo che recentemente ha sfoggiato sul palco durante i concerti con Adam Lambert

Foto: Mathias Marchioni / Henry Ruggeri

