Metallica, Kirk Hammett ricorda la battaglia legale contro Napster: “Non abbiamo fatto la differenza”

Kirk Hammett ha dichiarato che i Metallica "non hanno fatto la differenza", avviando un'azione legale contro Napster nel maggio del 2000, dopo aver scoperto che una versione demo della canzone I Disappear era in circolazione sul sito di file sharing musicale, prima della sua uscita ufficiale. Il batterista Lars Ulrich consegnò all’epoca alla Napster Inc. una camionata di carta, con un elenco di centinaia di migliaia di persone che avevano usato il software per condividere MP3 non autorizzati delle canzoni del gruppo; più quello di oltre 60.000 pagine di 335.435 ID utente con la promessa che Napster avrebbe chiuso gli account che scambiavano materiale senza autorizzazione.

Sebbene il caso sia stato risolto in via extragiudiziale, più di 300.000 utenti furono banditi dal sito musicale e l'immagine della band raggiunse un sorprendente picco di impopolarità. Durante un'intervista sul podcast Let There Be Talk di Dean Delray, Hammett è stato invitato a riflettere sull’accaduto: "È successo. E non potevamo fermarlo perché era una cosa più grande di tutti noi: una tendenza che ha affondato l'industria della musica, cazzo. All'improvviso, tutti noi siamo stati riportati all'epoca dei menestrelli, dove l'unica fonte di reddito dei musicisti è il suonare. Ed è così oggi, tranne per il fatto che molti di questi gruppi più che suonare, premono "play" o qualcosa del genere. Ma ci sono un sacco di band che suonano davvero e devono farlo per sopravvivere. E questo è fico, perché separa chi vuole farlo e chi è qui solo per la fottuta posa. Forse le cose potrebbero cambiare", ha aggiunto Hammett. "Forse la gente comincerà a preferire i CD o qualsiasi altro formato di quello che è disponibile ora. Chi può dirlo? Voglio dire, è cambiato tutto così velocemente allora; potrebbe cambiare fottutamente altrettanto velocemente adesso".