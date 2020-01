Pearl Jam, Stone Gossard elogia Eddie Vedder per i testi di Gigaton: “Sono stupefacenti”

Il 27 marzo prossimo i Pearl Jam pubblicheranno il loro nuovo album, l’undicesimo della loro carriera: si intitola Gigaton e arriva dopo 6 anni dall’ultimo disco, Lightning Bolt, uscito nel 2013. Il tanto atteso nuovo lavoro è stato anticipato dal singolo Dance of the Clairvoyants, pubblicato mercoledì 22 gennaio.

Per questo nuovo disco, come hanno poi spiegato i diretti interessati, in effetti la band ha deciso di lasciare libero spazio alla creatività e alla sperimentazione. Oggi, in un’intervista telefonica con Zane Lowe, Stone Gossard ha parlato, in particolare, dei testi scritti da Eddie Vedder per Gigaton, elogiandoli per la loro potenza e per il messaggio che veicolano. “In realtà non vorrei parlare troppo dei testi – ha detto – perché la mia interpretazione spesso è diversa da quella degli altri. Comunque nel caso di questo disco, secondo me i testi sono stupefacenti. Lo è il modo che ha Eddie di descrivere il mondo. Lui non se ne esce fuori dicendo quello che pensa con un linguaggio diretto, come ad esempio quello che potreste trovare leggendo un giornale. Penso che il suo misticismo e il suo modo di utilizzare le parole, l’arte e la musica sia una sorta di potente tonico. Penso – ha sottolineato – che alla base di tutto continuerà a esserci un bellissimo messaggio di speranza che, però, a volte è anche tragico”.

Gossard ha poi parlato dell’album in generale, specificando che sarà un disco molto vario: “Ci saranno delle canzoni prettamente rock – ha detto – e poi ci saranno anche alcune ballad pure e semplici. Penso che questo disco contenga un po’ di tutto e ci rappresenti davvero. Lo abbiamo realizzato davvero tutti insieme per conto nostro. Ed Eddie ha fatto un lavoro grandioso – ha detto elogiando il frontman – avevamo un cumulo di canzoni pronte e negli ultimi due mesi ha dovuto davvero mischiare tutto per poi selezionare i pezzi che ha ritenuto essere speciali. E ha fatto un lavoro grandioso anche nel far uscire fuori la personalità di ciascuno di noi. Il suo metodo di fare le cose probabilmente è diverso da quello che avrebbe seguito ognuno di noi se avesse lavorato individualmente. Ma penso che il lavoro che ha fatto catturi pienamente lo spirito della band”.

Stone Gossard, insomma, sembra essere molto soddisfatto di questo disco e lo sono anche i suoi compagni. Nei giorni scorsi Mike McCready ha dichiarato in comunicato: “Realizzare questo disco è stato un lungo viaggio, a volte è stato oscuro e confuso a livello emotivo – ha sottolineato – ma ha rappresentato anche una sorta di mappa entusiasmante e sperimentale verso la redenzione musicale. Alla fine collaborare con i miei compagni per Gigaton mi ha restituito un amore ancora più grande, oltre che a una presa di coscienza e una nuova consapevolezza sul bisogno di rapporti umani di questi tempi”. Il chitarrista probabilmente si riferiva anche al periodo difficile che la band ha vissuto a seguito della tragica morte di Chris Cornell; l'enorme dolore che hanno dovuto affrontare li ha costretti a fermarsi per un po’. Qualche mese fa, infatti, i musicisti hanno spiegato che ciò che hanno vissuto ha rallentato un po’ i lavori per il nuovo album, com’è facile immaginare.

Ma i Pearl Jam sono riusciti a superare le difficoltà proprio rimanendo uniti. In un comunicato diffuso tramite il 10club per l’uscita del nuovo singolo, anche Jeff Ament ha mostrato una grande soddisfazione nel parlare di Gigaton: “Non riesco a esprimere quanto io sia orgoglioso di queste nuove canzoni – ha detto – come sapete, ci siamo presi il nostro tempo e questo ci ha dato il vantaggio di sfruttare più occasioni. Dance of the Clairvoyants è stato un perfetto mix di sperimentazione e di vera collaborazione tra di noi, perché abbiamo mescolato gli strumenti e abbiamo realizzato una grande canzone, senza contare che Eddie ha scritto uno dei miei testi preferiti finora, costruendolo intorno alle letali parti di batteria di Matt. Vi ho già parlato dell’incredibile parte di chitarra di Mike o del fatto che Stone suoni il basso in questa canzone? – ha rivelato – abbiamo aperto nuove porte a livello creativo e questo è stato entusiasmante”. Indipendente da ciò che si possa pensare del nuovo singolo, certamente i Pearl Jam hanno suscitato un’enorme curiosità su Gigaton e per questo motivo cresce l’attesa di poter ascoltare i frutti di questo lavoro di sperimentazione. Appuntamento al 27 marzo.